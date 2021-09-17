В Челябинской области танковые дивизии ЦВО отработали приёмы ведения военных действий
- ©function.mil.ru
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
В рамках финального этапа танкисты отработали манёвренный бой с уничтожением укреплённых и замаскированных объектов условного противника. Экипажи вели огонь из штатного орудия калибра 125 мм.
В манёврах были задействованы свыше 2,5 тыс. военнослужащих, использовалось более 700 единиц вооружения и техники.
Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.