В Челябинской области танковые дивизии ЦВО отработали приёмы ведения военных действий

В Челябинской области прошли учения танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 2,5 тыс. военнослужащих.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В рамках финального этапа танкисты отработали манёвренный бой с уничтожением укреплённых и замаскированных объектов условного противника. Экипажи вели огонь из штатного орудия калибра 125 мм.

В манёврах были задействованы свыше 2,5 тыс. военнослужащих, использовалось более 700 единиц вооружения и техники.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.