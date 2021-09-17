Собянин открыл памятник в честь сражавшихся с COVID-19 медиков

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столице памятник «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19». Его установили на территории Сеченовского университета.
Собянин открыл памятник в честь сражавшихся с COVID-19 медиков
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24».

По данным пресс-службы мэрии и правительства Москвы, в борьбе с пандемией были задействованы более 50 тыс. медицинских работников столицы.

«Конечно, этот памятник будет жить десятилетия, века, но главный памятник, который поставили себе наши врачи, медицинские работники, — 1,5 млн уже вылеченных пациентов, в Москве десятки тысяч спасённых жизней, и, пожалуй, это главная память», — отметил мэр.

Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил ещё 12 наград врачам Подмосковья за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и большой вклад в развитие здравоохранения.

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