Собянин открыл памятник в честь сражавшихся с COVID-19 медиков
- © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Об этом сообщает «Москва 24».
По данным пресс-службы мэрии и правительства Москвы, в борьбе с пандемией были задействованы более 50 тыс. медицинских работников столицы.
«Конечно, этот памятник будет жить десятилетия, века, но главный памятник, который поставили себе наши врачи, медицинские работники, — 1,5 млн уже вылеченных пациентов, в Москве десятки тысяч спасённых жизней, и, пожалуй, это главная память», — отметил мэр.
Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил ещё 12 наград врачам Подмосковья за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и большой вклад в развитие здравоохранения.