В Московском крестьянском союзе оценили ситуацию с ценами на мясо птицы и яйца

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Первый зампред Московского крестьянского союза Сергей Балаев назвал факторы, от которых зависит инфляция на фермерском рынке.
В Московском крестьянском союзе оценили ситуацию с ценами на мясо птицы и яйца
  • РИА Новости

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он прокомментировал сообщения о возможном росте оптовых цен на мясо птицы и яйца.

«Производители работают на минимальной дельте наценки. Какое-то количество неправильных действий приводит к тому, что птицефабрики разоряются. Растёт зерно — самая главная составляющая. Растёт электроэнергия, а там энергоёмкое всё — цыплята требуют тепла. Растёт газ, соляра, поэтому они поднимают цену, тут ничего удивительного нет. Есть люди, которые хотят зарплату получать больше. Это тоже входит в себестоимость», — сказал эксперт.

Он также отметил, что на стоимость куриного мяса и яиц влияют и дополнительные издержки производителей.

Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала ситуацию с ценами на молочную продукцию в России.

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