Глава Генштаба ВС Герасимов проголосовал на выборах в Госдуму

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Глава Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов посетил избирательный участок утром 17 сентября и проголосовал на выборах в Государственную думу.
Глава Генштаба ВС Герасимов проголосовал на выборах в Госдуму
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Герасимов прошёл регистрацию, получил бюллетень, после чего зашёл в кабинку и сделал свой выбор. Затем глава Генштаба в присутствии журналистов опустил бланк в специальную урну.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Государственной думы.

По сообщениям ФАН, губернатор Красноярского края проголосовал на выборах депутатов Госдумы VIII созыва и заксобрания края.

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