Глава Генштаба ВС Герасимов проголосовал на выборах в Госдуму
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Герасимов прошёл регистрацию, получил бюллетень, после чего зашёл в кабинку и сделал свой выбор. Затем глава Генштаба в присутствии журналистов опустил бланк в специальную урну.
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Государственной думы.
По сообщениям ФАН, губернатор Красноярского края проголосовал на выборах депутатов Госдумы VIII созыва и заксобрания края.