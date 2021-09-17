Глава Генштаба ВС Герасимов проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов посетил избирательный участок утром 17 сентября и проголосовал на выборах в Государственную думу.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Герасимов прошёл регистрацию, получил бюллетень, после чего зашёл в кабинку и сделал свой выбор. Затем глава Генштаба в присутствии журналистов опустил бланк в специальную урну.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Государственной думы.

По сообщениям ФАН, губернатор Красноярского края проголосовал на выборах депутатов Госдумы VIII созыва и заксобрания края.