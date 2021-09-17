Шойгу проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Государственной думы на участке, открытом на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

«Очень хотелось бы, чтобы такие дни становились больше праздничными, потому что это наша жизнь. Жизнь, которая должна так или иначе строиться по соответствующим законам, которые принимает в том числе Государственная дума. Надеюсь, что все придут и все проголосуют», — сказал министр.

На выходе с участка для голосования Шойгу сфотографировался по просьбе ребят, которые пришли сюда вместе с родителями.

Одному из них — Данииле Кириенко, который, по его словам, мечтает стать десантником, министр подарил свою фуражку.

«Будешь хорошо учиться — будешь генералом!» — сказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в связи с самоизоляцией примет участие в электронном голосовании на выборах, они проходят с 17 по 19 сентября.