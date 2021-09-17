Вирусолог Карпова рассказала о важности ревакцинации от коронавируса

Завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова в беседе с RT рассказала о важности ревакцинации.

«Это, безусловно, необходимо, к этому нужно относиться очень серьёзно. Мы ещё не всё знаем, мы ещё не имеем достаточно статистических данных. И для того, чтобы себя обезопасить, каждый должен думать о том, есть ли у него защита. Защита это, конечно, антитела», — сказала она.

Как отметила вирусолог, вакцинироваться нужно через полгода после прививки.

«У нас есть такая замечательная возможность, как ревакцинация «Спутником Лайт». Это однократная постановка вакцины, которая эффективна и которая усилит вашу защиту. Конечно, если вы готовы сделать анализ на антитела и выяснить, что они у вас достаточно высоки, а самое главное, у вас есть специалист, который интерпретирует результаты, то можно какое-то время подождать», — заключила Карпова.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не забывать вовремя ревакцинироваться.