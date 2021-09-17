В СФ поддержали предложение о выплате блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда

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Анастасия Белоусова
Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT поддержал предложение президента России Владимира Путина о единовременной выплате в размере 50 тыс. рублей блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда.
В СФ поддержали предложение о выплате блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда
  • РИА Новости

«Я вообще считаю, что все вопросы, которые в последнее время идут в плане наращивания социальной поддержки населения, — это всё правильно. Тем более когда речь идёт о блокадниках», — сказал сенатор.

Он добавил, что социальной политике в России уделяется огромное внимание.

«Мы очень последовательно закрепляем социальный ориентир всей той политики, которая в нашей стране в последнее время набирает силу», — заключил Варфоломеев.

Ранее Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в режиме видеоконференции предложил единовременно выплатить блокадникам Ленинграда по 50 тыс. рублей.

Он отметил, что это коснётся россиян, проживающих в России, странах Балтии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

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