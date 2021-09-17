Путин предложил единовременно выплатить по 50 тысяч рублей блокадникам

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Президент России Владимир Путин предложил единовременно выплатить блокадникам Ленинграда по 50 тыс. рублей.
Путин предложил единовременно выплатить по 50 тысяч рублей блокадникам
  • РИА Новости

Об этом Путин рассказал на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в режиме видеоконференции.

«В связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни предлагаю провести единовременную выплату гражданам России, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жители блокадного Ленинграда», — сказал Путин.

Он отметил, что это коснётся россиян, проживающих в России, странах Балтии, в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

По его словам, выплата составит 50 тыс. рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге прошла церемония открытия закладного камня на месте будущего памятника блокадному учителю.

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