Путин предложил единовременно выплатить по 50 тысяч рублей блокадникам

Президент России Владимир Путин предложил единовременно выплатить блокадникам Ленинграда по 50 тыс. рублей.

Об этом Путин рассказал на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в режиме видеоконференции.

«В связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни предлагаю провести единовременную выплату гражданам России, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жители блокадного Ленинграда», — сказал Путин.

Он отметил, что это коснётся россиян, проживающих в России, странах Балтии, в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

По его словам, выплата составит 50 тыс. рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге прошла церемония открытия закладного камня на месте будущего памятника блокадному учителю.