Закладной камень на месте будущего памятника блокадному учителю установили в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошла церемония открытия закладного камня на месте будущего памятника блокадному учителю.

Об этом сообщает kp.ru.

Мероприятие прошло с оркестром и почётными гостями, среди которых были губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и учительница Надежда Васильевна Строгонова, инициатор установления памятника.

«Через руки, через сердце учителя прошли все дети нашей страны, а через сердце блокадного учителя — особенно. Они шли выполнять свой долг, невзирая на смерть. Они своей смертью выкупили у блокады жизнь будущих поколений», — сказала Надежда Строгонова на открытии закладного камня.

Школу в Центральном районе, где преподавала Строгонова, разбомбили во время войны.

Ранее «Невские новости» сообщили, что в Петербурге наградили выдающихся работников здравоохранения города.