Попова рассказала о противоэпидемических мерах на избирательных участках

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в информационном центре ЦИК России о противоэпидемических мерах на избирательных участках.

Она заявила, что «сегодня все пункты организованы ровно так, как положено».

«Всё это проконтролировано… могу сказать, что таких прецедентов у нас на сегодняшний день восемь. Часть подтвердилась, часть нет, но в основном это масочный режим», — цитирует ТАСС Попову.

Согласно данным на 17 сентября, за сутки в России выявили 19 905 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 7 234 425 случаев COVID-19.