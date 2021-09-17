В России за сутки выявлено 19 905 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 19 905 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 19 594 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 7 234 425 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умер 791 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 794 пациента. Общее число летальных исходов — 196 626.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 469 017 пациентов. За сутки выздоровели 16 619 человек, накануне — 17 326.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть COVID-19.