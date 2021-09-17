СК просит арестовать обвиняемых в призывах к беспорядкам во время выборов

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Басманный суд Москвы в пятницу, 17 сентября, будет рассматривать ходатайства следствия о заключении под стражу пятерых обвиняемых в призывах к беспорядкам во время голосования на выборах.
СК просит арестовать обвиняемых в призывах к беспорядкам во время выборов
  • РИА Новости

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 ноября 2021 года в отношении Алексея Курлова, Дмитрия Чебанова, Никиты Крещука, Жанны Черновой и Марии Платоновой», — приводит ТАСС слова представителя суда.

Отмечается, что каждому из них предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 212 УК России («Склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках»).

Накануне стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в стране во время голосования на выборах. Как установило ведомство, группа лиц из семи субъектов России попыталась организовать массовые беспорядки через сеть Telegram-каналов.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдёт с 17 по 19 сентября.

Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что выборы в стране проходят в штатном режиме.

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