СК возбудил дело о призывах через Telegram-каналы к беспорядкам в дни голосования
- РИА Новости
Уголовное дело возбуждено в отношении Дмитрия Чебанова и иных лиц, всего их не менее 11, отметили в СК, все они проходят по делу о склонении и вовлечении в организацию и участие в массовых беспорядках (ч. 1.1 ст. 212 УК России).
«Проведёнными исследованиями в размещённых указанными лицами видеороликах установлено наличие побуждений к насильственным действиям, адресованных неопределённому кругу лиц», — подчеркнули в ведомстве.
Всем фигурантам будут предъявлены обвинения, следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых.
Ранее в МИД России заявили, что российская сторона отмечает многократное увеличение числа информационных атак в преддверии сентябрьских выборов.
Там подчеркнули, что Москва готова к действиям подобного рода.
Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдёт с 17 по 19 сентября.