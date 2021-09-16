СК возбудил дело о призывах через Telegram-каналы к беспорядкам в дни голосования

Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в стране во время голосования на выборах в Госдуму. Как установило ведомство, группа лиц из семи субъектов России попыталась организовать массовые беспорядки через сеть Telegram-каналов.

Уголовное дело возбуждено в отношении Дмитрия Чебанова и иных лиц, всего их не менее 11, отметили в СК, все они проходят по делу о склонении и вовлечении в организацию и участие в массовых беспорядках (ч. 1.1 ст. 212 УК России).

«Проведёнными исследованиями в размещённых указанными лицами видеороликах установлено наличие побуждений к насильственным действиям, адресованных неопределённому кругу лиц», — подчеркнули в ведомстве.

Всем фигурантам будут предъявлены обвинения, следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Ранее в МИД России заявили, что российская сторона отмечает многократное увеличение числа информационных атак в преддверии сентябрьских выборов.

Там подчеркнули, что Москва готова к действиям подобного рода.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдёт с 17 по 19 сентября.