Спрос на аренду офисов в России превысил уровень 2019 года

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В России спрос на рынке аренды офисной недвижимости за год вырос на 18%. По сравнению с показателями до начала пандемии COVID-19 рост составил 7%.
Спрос на аренду офисов в России превысил уровень 2019 года
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

«Этому (росту спроса на аренду. — RT) способствовала совокупность факторов: сезонный рост деловой активности, постепенное распространение вакцинации и разработка работодателями новых подходов к организации работы», — объяснил руководитель направления коммерческой недвижимости компании «Авито Недвижимость» Тимур Зайцев.

При этом цены и средняя площадь офисов выросли на 32% с 2019 года.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.

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