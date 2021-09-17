Спрос на аренду офисов в России превысил уровень 2019 года

В России спрос на рынке аренды офисной недвижимости за год вырос на 18%. По сравнению с показателями до начала пандемии COVID-19 рост составил 7%.

Об этом сообщают «Известия».

«Этому (росту спроса на аренду. — RT) способствовала совокупность факторов: сезонный рост деловой активности, постепенное распространение вакцинации и разработка работодателями новых подходов к организации работы», — объяснил руководитель направления коммерческой недвижимости компании «Авито Недвижимость» Тимур Зайцев.

При этом цены и средняя площадь офисов выросли на 32% с 2019 года.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.