ВКС России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО

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Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно выполнили испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«На полигоне Сары-Шаган ... успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майора Сергея Грабчука, серия испытаний помогла подтвердить характеристики противоракеты.

Он добавил, что боевые расчёты выполнили задачу, «поразив условную цель с заданной точностью».

26 апреля ВКС России успешно осуществили испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан).

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