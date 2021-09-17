ВКС России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО

Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно выполнили испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«На полигоне Сары-Шаган ... успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны. По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майора Сергея Грабчука, серия испытаний помогла подтвердить характеристики противоракеты. Он добавил, что боевые расчёты выполнили задачу, «поразив условную цель с заданной точностью». 26 апреля ВКС России успешно осуществили испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан).