Артемий Лебедев предложил усилить контроль за мигрантами в России

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что в отношении трудовых мигрантов в России необходимо предъявлять «определённые стандарты качества» и «на входе нужно делать хороший контроль».

«Больше всего на свете меня бесит то, что у нас в стране нет нормальной политики по отношению к мигрантам начального и среднего уровня», — сказал Лебедев.

По его мнению, когда в Россию приезжают трудовые мигранты на сезонные заработки, то к ним необходимо предъявлять «определённые стандарты качества».

«У нас большая страна, у нас много работы, нам нужны рабочие руки, очень многие граждане России сами не хотят заниматься тем, чем занимаются те люди, которые к нам приезжают, но, конечно, на входе нужно делать хороший контроль», — заявил он.

Лебедев заявил, что необходимо «нормально со всех собирать биометрию, нужно всех фотографировать, нужно, чтобы все проходили минимальный экзамен, нужно, чтобы у всех был минимальный тренинг».

«Самое главное, что должны знать все трудовые мигранты, которые приезжают к нам в страну, — в гостях нужно вести себя достойно», — заявил он.

Ранее суд арестовал двух мигрантов, обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки в селе Бужанинове Московской области.

Из-за убийства пенсионерки местные жители устроили стихийный сход, на котором потребовали расселить общежитие завода «Экоокна». При этом в компании, владеющей зданием, заявили, что подозреваемые в нём не жили.