В РСТ прокомментировали новые правила въезда туристов в Турцию

Директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко прокомментировал новые правила въезда туристов в Турцию.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что их влияние на турпоток не окажется существенным.

Как пояснил эксперт, основная масса россиян привиты именно «Спутником V». Кроме того, многие российские туристы и так приезжают в Турцию по ПЦР-тестам, отметил он.

«Поэтому, в принципе, механизм как бы ненов, но, безусловно, само по себе, конечно, это скажется. Любое ограничение, даже минимальное, — оно всё равно сказывается на потоке», — добавил Осауленко.

В свою очередь, член правления Российского союза туриндустрии Георгий Мохов в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что количество туристов не уменьшится.

«На нашем турпотоке в Турцию ничто не отразится. Практически ничто не может его ограничить, кроме запрета полётов или каких-то пограничных ограничений. Если есть какая-то малейшая возможность — с тестами, без тестов, — всё равно поедут», — сказал он.

Ранее посольство России опубликовало разъяснения турецких властей относительно принимаемых Турцией сертификатов вакцинации у российских туристов, а также о необходимости сдавать ПЦР-тесты при внутренних перелётах по стране.