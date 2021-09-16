Новую меру соцподдержки для родителей детей-инвалидов ввели в Подмосковье

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В Московской области ввели новую меру социальной поддержки для родителей детей-инвалидов — компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно на личном автомобиле.
Новую меру соцподдержки для родителей детей-инвалидов ввели в Подмосковье
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом сообщает телеканал «360».

«Ранее у таких семей, а их порядка 4,5 тыс. у нас, был бесплатный проезд на авиа-, ж/д- и транспорте общего пользования», — уточнили в пресс-службе Министерства соцразвития Московской области.

Как добавили в ведомстве, компенсация будет перечисляться родителям детей-инвалидов, которые получили путёвку на лечение в управлении соцзащиты Московской области и не воспользовались правом на бесплатный проезд.

Ранее «Радио 1» сообщило, что школьники и студенты с начала учебного года совершили в общественном транспорте региона более 2 млн поездок.

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