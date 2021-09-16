Психотерапевт прокомментировал ситуацию со школьной формой

Врач-психотерапевт, руководитель отделения социальной психиатрии детей и подростков Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин рассказал о роли школьной формы.

«Сегодня ценность школьной формы, на мой взгляд, обусловлена только одним единственным фактом — если это учебное заведение, принадлежностью к которому человек может гордиться», — заявил он в беседе с НСН.

Как считает эксперт, другого смысла в школьной форме нет, но нужно следить за тем, чтобы одежда учащихся была приличной.

«Вызывающую одежду ребёнок надевает с одной единственной целью: «Вот он я, посмотрите на меня, пожалуйста!». То есть это просто один из безобидных способов обратить на себя внимание. Одежда важна в том контексте, когда речь идёт о том, прилично или неприлично, а когда прилично, но слишком ярко или каким-то образом иначе, на это надо не обращать внимания», — пояснил Пережогин.

По его словам, замечания необходимо делать корректно, так как воспитание из-под палки — плохая идея.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.