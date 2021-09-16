В ОНФ рассказали, вправе ли школа ограничивать внешний вид учащихся

Директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова рассказала, вправе ли школа ограничивать внешний вид учащихся.

«Согласно закону, школа имеет право устанавливать определённые требования, но требования к одежде, то есть сюда не попадают у нас пирсинг, серёжки, макияж, маникюр и цвет волос. Речь идёт про одежду, и требования должны быть адекватные, то есть они должны опираться на СанПиН», — заявила она в беседе с НСН.

По словам эксперта, школа может что-то запретить, если это представляет опасность для здоровья, негигиенично.

Как отметила Половкова, любые требования к одежде должны приниматься с учётом мнения ребёнка.

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