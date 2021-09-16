В ОНФ рассказали, вправе ли школа ограничивать внешний вид учащихся

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Директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова рассказала, вправе ли школа ограничивать внешний вид учащихся.
В ОНФ рассказали, вправе ли школа ограничивать внешний вид учащихся
  • РИА Новости

«Согласно закону, школа имеет право устанавливать определённые требования, но требования к одежде, то есть сюда не попадают у нас пирсинг, серёжки, макияж, маникюр и цвет волос. Речь идёт про одежду, и требования должны быть адекватные, то есть они должны опираться на СанПиН», — заявила она в беседе с НСН.

По словам эксперта, школа может что-то запретить, если это представляет опасность для здоровья, негигиенично.

Как отметила Половкова, любые требования к одежде должны приниматься с учётом мнения ребёнка.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.

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