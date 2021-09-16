В профсоюзе «Учитель» рассказали, может ли педагог выгнать ученика из-за внешнего вида

Председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов рассказал, может ли педагог выгнать ученика из-за внешнего вида.

«На мой взгляд, учитель ничего не должен делать в такой ситуации. Я всю жизнь учился и работал в школе, где на такие вещи реагировали совершенно адекватно: хочет ребёнок самовыражаться — пускай самовыражается», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Варламова, преподаватель не может лишить ребёнка доступа к образованию, но может попросить его написать объяснительную. Также директор может сделать замечание по поводу нарушения внутренних правил и распорядка, но только если такие правила в школе есть.

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