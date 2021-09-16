Лукашевич: отказ ПА ОБСЕ от мониторинга за выборами в России политизирован

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что отказ Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ от мониторинга за выборами в России не обоснован и политизирован.

Так он ответил на выступление председателя ПА ОБСЕ Маргареты Седерфельт.

«На фоне прозвучавших бестактных замечаний по поводу предстоящих выборов в России подчеркнём, что отказ Парламентской ассамблеи от мониторинга электоральных процессов в нашей стране не обоснован и политизирован», — приводит ТАСС слова Лукашевича.

Ранее Седерфельт заявила, что ОБСЕ надеется направить наблюдателей на следующие выборы в России, несмотря на возникшие в этом году разногласия по проведению наблюдения за выборами в Госдуму.