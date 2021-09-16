Ветврач предупредил об опасности обычного шампуня для домашних питомцев

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил, что купание собак и кошек с использованием обычного шампуня для людей может быть крайне опасно для питомца.

Об этом он рассказал в беседе Nation News.

«Используя моющее средство, необходимо следить, чтобы оно было ветеринарным. Отличие от человеческого в том, что шампуни для животных не дают пены. Это очень важно, поскольку, к сожалению, бывают случи, когда животное активно сопротивляется и захлебывается этой пеной. Кроме того, все парфюмерные композиции, которыми некоторые фирмы богато снабжают продукцию для людей, будут крайне неприятны, например, кошкам. В особенности цитрусовые ароматы», — предупредил Шеляков.

Специалист отметил, что кошку достаточно купать раз в полгода.

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