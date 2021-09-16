Ветврач предупредил об опасности обычного шампуня для домашних питомцев
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Об этом он рассказал в беседе Nation News.
«Используя моющее средство, необходимо следить, чтобы оно было ветеринарным. Отличие от человеческого в том, что шампуни для животных не дают пены. Это очень важно, поскольку, к сожалению, бывают случи, когда животное активно сопротивляется и захлебывается этой пеной. Кроме того, все парфюмерные композиции, которыми некоторые фирмы богато снабжают продукцию для людей, будут крайне неприятны, например, кошкам. В особенности цитрусовые ароматы», — предупредил Шеляков.
Специалист отметил, что кошку достаточно купать раз в полгода.
Ранее ветеринар и президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев в беседе с Inforeactor рассказал, каким домашним животным необходима помощь хозяев в жару.