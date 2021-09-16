На Кубани построили 60 учебных зданий за последние шесть лет

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В Краснодарском крае за шесть лет в рамках федеральных и краевых программ построили 60 новых школ и корпусов к существующим.
На Кубани построили 60 учебных зданий за последние шесть лет
  • © пресс-службы администрации Краснодарского края

Новые учебные заведения на Кубани появились благодаря национальным проектам «Жильё и городская среда» и «Образование», передаёт «Кубань 24».

С 2019 года в крае по нацпроектам открыли десять школ: пять — в Краснодаре почти на 6 тыс. мест, две — в Сочи на 1,5 тыс. мест, а также в Армавире на 1,1 тыс. мест, в Кореновске на 550 мест и Динском районе — на 1,1 тыс. мест.

Строительство школ в регионе находится под личным контролем губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин оценил итоги строительства уникального детского сада и школы в ТиНАО.

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