На Кубани построили 60 учебных зданий за последние шесть лет

В Краснодарском крае за шесть лет в рамках федеральных и краевых программ построили 60 новых школ и корпусов к существующим.

Новые учебные заведения на Кубани появились благодаря национальным проектам «Жильё и городская среда» и «Образование», передаёт «Кубань 24».

С 2019 года в крае по нацпроектам открыли десять школ: пять — в Краснодаре почти на 6 тыс. мест, две — в Сочи на 1,5 тыс. мест, а также в Армавире на 1,1 тыс. мест, в Кореновске на 550 мест и Динском районе — на 1,1 тыс. мест.

Строительство школ в регионе находится под личным контролем губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин оценил итоги строительства уникального детского сада и школы в ТиНАО.