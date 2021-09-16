Награды за борьбу с COVID-19 вручили детским врачам Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил ещё 12 наград врачам Подмосковья за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и большой вклад в развитие здравоохранения.

Знаки Преподобного Сергия Радонежского и медали Луки Крымского получили медсёстры, заведующие отделениями, акушерки и детские педиатры, сообщает телеканал «360».

«Благодаря вам, врачам, мы имеем возможность уже очно встречаться, а в прошлом году многие мероприятия были перенесены или отменены. Сейчас, слава богу, вы здесь, поэтому вам наши слова благодарности! Мы вас всех очень любим, дорожим. У нас великолепные врачи», – подчеркнул Андрей Воробьёв.

На Съезде детских врачей Подмосковья также прошло награждение победителей в номинациях «Айболит XXI века», «Прорыв года», «Первые руки» и «Специалист года».

Ранее «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные регионального Минздрава сообщало, что в Подмосковье более 10 тыс. перенёсших COVID-19 пациентов прошли диспансеризацию.