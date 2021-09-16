Мишустин рассказал о поддержке пострадавших от паводков жителей регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства рассказал о поддержке пострадавших от паводков жителей регионов.

«Ещё один вопрос о помощи жителям дальневосточных регионов, которые пострадали в этом году из-за сильных и продолжительных паводков», — заявил Мишустин.

По его словам, «природные катаклизмы нанесли серьёзный ущерб многим территориям, сотни семей остались буквально без крыши над головой».

«По поручению президента мы подробно обсуждали сложившуюся ситуацию на специальном совещании во время рабочей поездки на Дальний Восток. Тогда был принят ряд важных решений: выделены необходимые средства Амурской области, а также Забайкальскому краю на выплаты пострадавшим. Сегодня направим Забайкальскому краю ещё свыше 4 млрд рублей. Из них большая часть, 3 млрд 900 млн рублей — на новое жильё для людей, которые лишились его из-за паводков. И ещё 350 млн — на капитальный ремонт повреждённых стихией домов. Также более 900 млн рублей выделим на поддержку жителей Еврейской автономной области, которые пострадали из-за паводков в прошлом году», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2 млрд рублей на оказание помощи жителям Амурской области и выплату компенсаций в связи с прошедшими паводками.