В Подмосковье набравшие 100 баллов на ЕГЭ минимум по двум предметам получили выплаты

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44 выпускника подмосковных школ, набравшие 100 баллов по двум и более предметам на ЕГЭ, получили денежные поощрения в размере 100 тыс. рублей.
В Подмосковье набравшие 100 баллов на ЕГЭ минимум по двум предметам получили выплаты
  • © Павел Лисицын / РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Это серьёзная мотивация для наших выпускников. В этом году ребята показали хорошие результаты, а количество 100-балльников с каждым годом только увеличивается», — отметила заместитель председателя подмосковного правительства Ирина Каклюгина.

Ранее учитель обществознания и права, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018», народный учитель Чеченской Республики Алихан Динаев объяснил в беседе с URA.RU, когда ученикам стоит начинать подготовку к Единому государственному экзамену.

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