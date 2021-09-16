В Подмосковье набравшие 100 баллов на ЕГЭ минимум по двум предметам получили выплаты

44 выпускника подмосковных школ, набравшие 100 баллов по двум и более предметам на ЕГЭ, получили денежные поощрения в размере 100 тыс. рублей.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Это серьёзная мотивация для наших выпускников. В этом году ребята показали хорошие результаты, а количество 100-балльников с каждым годом только увеличивается», — отметила заместитель председателя подмосковного правительства Ирина Каклюгина.

Ранее учитель обществознания и права, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018», народный учитель Чеченской Республики Алихан Динаев объяснил в беседе с URA.RU, когда ученикам стоит начинать подготовку к Единому государственному экзамену.