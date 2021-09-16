Дело об убийстве семьи и ранении полицейского под Воронежем передано в центральный аппарат СК

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат уголовное дело об убийстве семьи и нападении на полицейского в Воронежской области.
Дело об убийстве семьи и ранении полицейского под Воронежем передано в центральный аппарат СК
  • РИА Новости

«Председатель Следственного комитета поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело, возбуждённое следственными органами СУ СК России по Воронежской области по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства», — говорится в сообщении на сайте СК.

Бастрыкин направил на место происшествия криминалистов центрального аппарата.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что подозреваемый в нападении на отдел полиции в городе Лиски, где был ранен полицейский, перед этим убил знакомую семью в результате бытового конфликта.

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