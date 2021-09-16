СК: проникший в отдел полиции под Воронежем перед этим убил знакомую семью
- РИА Новости
«По предварительным данным, мужчина совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта. Затем он направился к зданию ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области и при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы следственного управления СК по Воронежской области.
Отмечается, что после этого мужчина сел в автомобиль «Нива» и уехал по направлению к Острогожску.
Ранее в МВД сообщили, что неизвестный проник в отдел полиции в городе Лиски Воронежской области и ранил сотрудника.