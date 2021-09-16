В Челябинске стартовала прививочная кампания от гриппа

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В Челябинске началась массовая вакцинация от гриппа, сообщили в администрации областного центра.
В Челябинске стартовала прививочная кампания от гриппа
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

«Начиная с прошлого года, в связи с циркуляцией новой коронавирусной инфекции был отмечен значительный рост заболеваемости ОРВИ. В состав отечественной вакцины были включены штаммы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): A/Victoria, A/Cambodia, В/Washington и B/Phuket 9 (для четырёхвалентной вакцины). В поликлиники города в достаточном количестве поступила вакцина от гриппа», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.

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