В Челябинске стартовала прививочная кампания от гриппа

В Челябинске началась массовая вакцинация от гриппа, сообщили в администрации областного центра.

Об этом пишет URA.RU.

«Начиная с прошлого года, в связи с циркуляцией новой коронавирусной инфекции был отмечен значительный рост заболеваемости ОРВИ. В состав отечественной вакцины были включены штаммы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): A/Victoria, A/Cambodia, В/Washington и B/Phuket 9 (для четырёхвалентной вакцины). В поликлиники города в достаточном количестве поступила вакцина от гриппа», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.