В Москве начали применять новую терапию для лечения от COVID-19

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Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что Москва первой в России стала применять новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител для лечения пациентов с COVID-19.
В Москве начали применять новую терапию для лечения от COVID-19
  • Reuters
  • © Heo Ran

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Новый способ лечения рекомендуется беременным женщинам. Для них специальные временные стационары открыли на базе Городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова и Городской клинической больницы №52.

Ракова отметила, что новую терапию получили уже более 70 пациенток.

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU рассказал, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ.

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