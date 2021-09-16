В Москве начали применять новую терапию для лечения от COVID-19

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что Москва первой в России стала применять новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Новый способ лечения рекомендуется беременным женщинам. Для них специальные временные стационары открыли на базе Городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова и Городской клинической больницы №52.

Ракова отметила, что новую терапию получили уже более 70 пациенток.

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU рассказал, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ.