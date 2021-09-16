Специалист рассказал, безопасно ли спать рядом со смартфоном

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Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал, можно ли считать безопасным сон в непосредственной близости от мобильного телефона.
Специалист рассказал, безопасно ли спать рядом со смартфоном
  • globallookpress.com
  • © Jaap Arriens

Нужно учитывать, что вред от телефонов до конца не изучен, сказал специалист в беседе с радио Sputnik.

«Общее правило — не спать в обнимку с гаджетом: не класть его ни под подушку, ни на кровать рядом с собой. Лучше не держать его от головы ближе 1 м, хотя бы 0,5 м. Большинство приборов сертифицируется на предмет воздействия на человека на расстоянии 0,5 м. На этом расстоянии влияние небольшое», — сказал Ястребцев.

Он также посоветовал людям, которые много разговаривают по телефону, обзавестись беспроводными наушниками, которые безопасны для здоровья.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.

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