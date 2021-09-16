В Москве до конца 2021 года построят десять станций метро

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Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что до конца текущего года в Москве планируется достроить ещё десять станций метрополитена и 17,5 км тоннелей.
В Москве до конца 2021 года построят десять станций метро
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«В оставшиеся месяцы года планируется достроить 17,5 км линий и девять станций на Большой кольцевой линии (БКЛ), а также открыть одну станцию после реконструкции», — приводит Интерфакс слова Бочкарёва.

Он отметил, что в ближайшие два года планируется строительство ещё 58 км линий, 24 станций метро и трёх электродепо.

9 сентября Бочкарёв рассказал о ходе строительства Троицкой линии метрополитена.

Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о развитии железнодорожной инфраструктуры в 2021 году.

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