В Москве до конца 2021 года построят десять станций метро
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«В оставшиеся месяцы года планируется достроить 17,5 км линий и девять станций на Большой кольцевой линии (БКЛ), а также открыть одну станцию после реконструкции», — приводит Интерфакс слова Бочкарёва.
Он отметил, что в ближайшие два года планируется строительство ещё 58 км линий, 24 станций метро и трёх электродепо.
9 сентября Бочкарёв рассказал о ходе строительства Троицкой линии метрополитена.
Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о развитии железнодорожной инфраструктуры в 2021 году.