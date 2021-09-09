В Москве рассказали о ходе строительства Троицкой линии метро
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Об этом сообщает «Москва 24».
«Данный участок находится в активном строительстве. К настоящему времени пройдены все перегонные тоннели между станциями «Новаторская» и «Мамыри». Также ведётся строительство обоих перегонных тоннелей от «Мамырей» к станции «Бачуринская», — рассказал глава столичного Стройкомплекса.
Он уточнил, что все станции участка строятся открытым способом.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.