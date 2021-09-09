В Москве рассказали о ходе строительства Троицкой линии метро

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что готовность участка строящейся Троицкой линии метро от станции «Новаторская» до «Мамырей» составляет 42%.

Об этом сообщает «Москва 24».

«Данный участок находится в активном строительстве. К настоящему времени пройдены все перегонные тоннели между станциями «Новаторская» и «Мамыри». Также ведётся строительство обоих перегонных тоннелей от «Мамырей» к станции «Бачуринская», — рассказал глава столичного Стройкомплекса.

Он уточнил, что все станции участка строятся открытым способом.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.