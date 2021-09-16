СК возбудил дело по факту смерти троих человек в доме в Тверской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели супругов и их дочери 2012 года рождения, чьи тела были обнаружены в одной из квартир в городе Бежецке Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), по факту гибели в квартире... девочки 2012 года рождения, её матери и супруга женщины 1989 годов рождения», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших не найдено.

«При осмотре места происшествия в квартире обнаружена неисправность газовой колонки», — отметили в пресс-службе.

Как уточняется, точные причины смерти погибших будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз.

10 сентября появилась информация, что в Москве пожилая женщина и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением. Обе пациентки скончались.