СК возбудил дело по факту смерти троих человек в доме в Тверской области
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), по факту гибели в квартире... девочки 2012 года рождения, её матери и супруга женщины 1989 годов рождения», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших не найдено.
«При осмотре места происшествия в квартире обнаружена неисправность газовой колонки», — отметили в пресс-службе.
Как уточняется, точные причины смерти погибших будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз.
10 сентября появилась информация, что в Москве пожилая женщина и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением. Обе пациентки скончались.