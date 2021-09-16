Путин: России нужен сильный и авторитетный парламент

России необходимы сильный, авторитетный парламент и депутаты, которые будут действовать в интересах страны и народа. Такое мнение в своём видеообращении выразил российский лидер Владимир Путин.

«Современный мир — сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создаёт новые вызовы», — отметил Путин.

По его словам, «для того, чтобы отвечать на эти вызовы, эффективно использовать новые перспективы, необходима слаженная работа государства, общества, граждан».

«Нужен и сильный, авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей», — добавил российский лидер.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала об уровне готовности избирательной системы России к предстоящим выборам.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдёт с 17 по 19 сентября.