Автоэксперт Ломанов высказался о перспективах беспилотных машин

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Автоэксперт Андрей Ломанов высказался о перспективах беспилотных машин.
Автоэксперт Ломанов высказался о перспективах беспилотных машин
  • Reuters

«Беспилотных авто у нас нет, потому что их не выпускают на дороги общего пользования. Даже если едет по дороге машина со значком «А», который у нас недавно в ПДД появился, всё равно в салоне сидит инженер, следящий за поведением автомобиля», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, говорить о появлении на дорогах такого транспорта пока рано.

Как отметил Ломанов, автопилот может справиться с дорогой из Санкт-Петербурга в Москву по платной магистрали, но в город его пускать ещё не стоит.

Эксперт полагает, что вряд ли беспилотные машины появятся в ближайшие 5—7 лет даже в Москве, поскольку столичные дороги к этому не готовы.

Ранее сообщалось, что компания «Яндекс» планирует осенью запустить тестирование беспилотного такси в московском районе Ясенево.

Главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

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