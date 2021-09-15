В МГПУ прокомментировали закон о многопрофильном образовании

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Ректор МГПУ, бывший заместитель министра образования России Игорь Реморенко прокомментировал закон о многопрофильном образовании.
В МГПУ прокомментировали закон о многопрофильном образовании
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«Часть программ, которые с первого курса ориентируют на конкретную профессию, останутся. Но будут и программы общего свойства. Например, студент сразу поступает на группу «Педагогическое образование», а спустя два года определяется, кем он хочет быть: учителем начальной школы, воспитателем, социальным работником в образовании», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, такая система особенно поможет тем, кто ещё не самоопределился.

С 1 сентября 2021 года студенты некоторых вузов смогут за время обучения менять направление, факультет или образовательное учреждение после второго курса.

Ранее психолог, бизнес-тренер и специалист по психосоматике Ольга Коробейникова в беседе с «Радио 1» дала рекомендации родителям выпускников.

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