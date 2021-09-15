Евразийский женский форум пройдёт в Петербурге в октябре

Евразийский женский форум пройдёт 13—15 октября в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «Радио 1».

Среди главных тем — роль женщин в современном мире и общие подходы к решению глобальных проблем.

В деловую программу вошли пленарные заседания, стратегические и экспертные сессии с участием международных организаций, дискуссионные площадки, вебинары, воркшопы и деловые завтраки.

Участниками форума станут парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых и научных кругов, благотворительных проектов.

Ранее вице-спикер Совета Федерации, заместитель председателя оргкомитета III Евразийского женского форума Галина Карелова рассказала о ходе подготовки к мероприятию.