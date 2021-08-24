В Совфеде рассказали о ходе подготовки к III Евразийскому женскому форуму

Вице-спикер Совета Федерации, заместитель председателя оргкомитета III Евразийского женского форума Галина Карелова рассказала о ходе подготовки к мероприятию, которое пройдёт с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге.

«Мы почти у финиша. Полностью свёрстана деловая программа. В её основе — пять тематических платформ, определяющих приоритетные направления дискуссий. Это миссия женщин в создании новой повестки мира и доверия, формировании здорового общества, в развитии экономики и цифровизации, сохранении планеты, реализации социальных преобразований. Приглашения на форум отправлены в 146 стран», — цитирует Карелову «Российская газета».

По её словам, культурная программа форума также будет очень насыщенной. В частности, сенатор напомнила, что бейдж участника будет работать как входной билет в некоторые музеи, дворцы и на выставки.

Отмечается, что мероприятие будет проходить на трёх площадках.

К настоящему времени личный приезд на форум подтвердили представители более 70 стран и международных организаций.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в рамках деловой программы ВЭФ пройдёт сессия «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».