В Совфеде рассказали о ходе подготовки к III Евразийскому женскому форуму
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«Мы почти у финиша. Полностью свёрстана деловая программа. В её основе — пять тематических платформ, определяющих приоритетные направления дискуссий. Это миссия женщин в создании новой повестки мира и доверия, формировании здорового общества, в развитии экономики и цифровизации, сохранении планеты, реализации социальных преобразований. Приглашения на форум отправлены в 146 стран», — цитирует Карелову «Российская газета».
По её словам, культурная программа форума также будет очень насыщенной. В частности, сенатор напомнила, что бейдж участника будет работать как входной билет в некоторые музеи, дворцы и на выставки.
Отмечается, что мероприятие будет проходить на трёх площадках.
К настоящему времени личный приезд на форум подтвердили представители более 70 стран и международных организаций.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в рамках деловой программы ВЭФ пройдёт сессия «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».