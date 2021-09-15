В аэропорту Симферополя откроют избирательный участок
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на сайт аэропорта.
Избирательный участок №1207 будет доступен в новом терминале с 17 по 19 сентября. Его оборудуют в помещении на втором этаже рядом с залом ожидания.
Проголосовать смогут те, кто оформил заявление о голосовании по месту пребывания, а не по месту регистрации.
Ранее сообщалось, что в сентябрьских выборах, по предварительным данным, будут участвовать более 413 тыс. наблюдателей.