В аэропорту Симферополя откроют избирательный участок

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В международном аэропорту Симферополя откроют избирательный участок для голосования на выборах в Госдуму.
В аэропорту Симферополя откроют избирательный участок
  • © Simferopol International Airport
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на сайт аэропорта.

Избирательный участок №1207 будет доступен в новом терминале с 17 по 19 сентября. Его оборудуют в помещении на втором этаже рядом с залом ожидания.

Проголосовать смогут те, кто оформил заявление о голосовании по месту пребывания, а не по месту регистрации.

Ранее сообщалось, что в сентябрьских выборах, по предварительным данным, будут участвовать более 413 тыс. наблюдателей.

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