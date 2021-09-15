В Орловской области задержали подозреваемого в убийстве 9-летней девочки

В Орловской области задержали подозреваемого в убийстве пропавшей в июне девятилетней девочки. Об этом сообщил Следственный комитет России.

По данным СК, в ходе расследования дела, возбуждённого в связи с исчезновением 18 июня 2021 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области 9-летней Виктории Гнедовой, были проведены следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. В результате в подвале многоквартирного дома на глубине был обнаружен схрон, в котором находилось тело потерпевшей в одежде, позволившей её идентифицировать.

«По подозрению в совершении убийства задержан местный житель. В отношении него проводятся следственные действия», — рассказали в СК.

Следователи проводят осмотр места происшествия, планируется провести ряд экспертиз.

6 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области пропали десятилетние Настя и Ульяна. На следующий день они были найдены мёртвыми.

Подозреваемый в убийстве школьниц задержан.