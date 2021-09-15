Диетолог рассказала о признаках повышенного холестерина

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Диетолог Дарья Русакова рассказала о признаках повышенного холестерина.
Диетолог рассказала о признаках повышенного холестерина
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В беседе с Nation News она заявила, что холестерин, как правило, повышен у людей с избыточной массой тела. Ещё одним признаком являются холестериновые бляшки, возникающие на веках и других частях лица.

«Однако причиной повышенного холестерина может быть не только повышенный вес, но и курение, употребление алкоголя и ведение неправильного образа жизни. Генетический фактор тоже никто не отменял», — отметила эксперт.

По её словам, много холестерина содержат продукты животного происхождения, но необязательно уменьшать их потребление — достаточно, чтобы рацион питания был сбалансированным, содержал овощи, фрукты и пищевые волокна.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с ФАН назвала категории людей, которым не рекомендуется есть малину.

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