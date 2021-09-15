Эксперт рассказал об отношении россиян к психологам

Кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии МГУ Александр Рикель рассказал об отношении россиян к психологам.

«Мы, конечно, ещё далеки от такого распространения, как в западных странах. Но я думаю, что мы действительно начинаем потихоньку чуть больше заботиться о своём в том числе душевном здоровье, что не может не радовать», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

Как отметил эксперт, молодое поколение охотно обращается к психологам, и общество меняет свои установки — теперь посещать таких специалистов «не зазорно».

«Сейчас, судя по тому, что мы наблюдаем, судя по конкурсу на различные факультеты психологии, в том числе на факультет психологии МГУ, который я представляю, популярность психологов с каждым днём растёт», — добавил Рикель.

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