Эксперт рассказал об отношении россиян к психологам

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Кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии МГУ Александр Рикель рассказал об отношении россиян к психологам.
Эксперт рассказал об отношении россиян к психологам
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  • РИА Новости

«Мы, конечно, ещё далеки от такого распространения, как в западных странах. Но я думаю, что мы действительно начинаем потихоньку чуть больше заботиться о своём в том числе душевном здоровье, что не может не радовать», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

Как отметил эксперт, молодое поколение охотно обращается к психологам, и общество меняет свои установки — теперь посещать таких специалистов «не зазорно».

«Сейчас, судя по тому, что мы наблюдаем, судя по конкурсу на различные факультеты психологии, в том числе на факультет психологии МГУ, который я представляю, популярность психологов с каждым днём растёт», — добавил Рикель.

Ранее психолог Светлана Шевченко в беседе с ФАН рассказала о причинах появления синдрома эмоционального выгорания.

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