Мурашко отметил вклад работников Роспотребнадзора в борьбу с коронавирусом

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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко поздравил работников Роспотребнадзора с 99-летием службы и отметил вклад коллектива в борьбу с коронавирусом в России.
Мурашко отметил вклад работников Роспотребнадзора в борьбу с коронавирусом
  • © AP

«Сегодня Минздрав России и Роспотребнадзор совместными усилиями успешно осуществляют защиту здоровья российских граждан и борются с распространением новой коронавирусной инфекции, разрабатывая и реализуя новые решения в сфере борьбы с пандемией», — приводит ТАСС заявление.

Мурашко выразил уверенность, что профессионализм и трудолюбие коллектива Роспотребнадзора «позволят и впредь качественно выполнять поставленные перед службой задачи».

Ранее глава Минздрава заявил, что в России от коронавирусной инфекции COVID-19 вакцинировали более 46 млн граждан.

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