ФСБ: организаторы подрыва газопровода в Крыму угрожали исполнителям убийством

Организаторы подрыва газопровода в селе Перевальное в Крыму угрожали исполнителям этой диверсии убийством, сообщил один из арестованных по делу о диверсии.

Об этом следует из видео, опубликованного Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По словам арестованного, организаторы диверсии звонили и угрожали расправиться с его семьей, если он не устроит подрыв газопровода.

«Они угрожали. Один из них мне сказал: «Выгляни в окно». Я выглянул, тогда они говорят: «У тебя дочка в песочнице играет, а сын около бочки стоит, за домом орех есть. В следующий раз, когда выглянешь, дети там будут висеть. Ты должен взять эту вещь (взрывное устройство. — RT) и сделать то, что мы говорим», — заявил арестованный.

Как уточняется, организаторы диверсии знали всё об исполнителях, их семьях, где живут и где работают, а на встрече в Херсоне их попросили заполнить анкеты.

Ранее ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму.