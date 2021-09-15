Собянин объявил свой список кандидатов на выборах в Госдуму

Мэр Москвы Сергей Собянин представил свою команду на выборах в Государственную думу.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Я возглавляю московский список «Единой России» и призываю вас отдать свой голос за эту партию, которая идёт на выборы большой командой кандидатов при поддержке неравнодушных москвичей», — заявил Собянин в своём блоге.

В команду вошли, в частности, телеведущий Тимофей Баженов, военный репортёр Евгений Попов, депутат Госдумы Пётр Толстой, правозащитница Светлана Разворотнева, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, предприниматель Евгений Нифантьев.

Также в списке руководитель общероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая, ректор Химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга, депутат Госдумы Ирина Белых, врач-педиатр Александр Румянцев, космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко, депутат Госдумы Галина Хованская, народный артист России Дмитрий Певцов, журналист и эрудит Анатолий Вассерман и доброволец-спасатель Олег Леонов.

Ранее сообщалось, что в сентябрьских выборах, по предварительным данным, будут участвовать более 413 тыс. наблюдателей.