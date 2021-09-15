Песков заявил, что срок самоизоляции Путина определят специалисты
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«Нет, точно я вам сказать не могу, но специалисты скажут, какой срок должен быть. Точное количество дней я вам не могу назвать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, понятно ли, на какой срок президент ушёл на самоизоляцию.
Пресс-секретарь добавил, что в настоящее время круг личного общения максимально ограничен.
«Делают необходимые тесты. Специалисты, врачи, делают всё, что необходимо в этой ситуации», — добавил Песков.
Также он рассказал, что Путин не пользуется программой «Социальный мониторинг» во время самоизоляции.
«Режим работы главы государства, режим обеспечения его безопасности не предусматривают возможности и, главное, необходимости участия в таких программах», — добавил Песков.
Ранее он заявил, что президент России Владимир Путин, который ранее ушёл на самоизоляцию, чувствует себя прекрасно.