В Кремле прокомментировали ситуацию с мигрантами в России

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В ряде отраслей российской экономики наблюдается нехватка трудовых мигрантов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали ситуацию с мигрантами в России
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Вы знаете, что нехватка рабочих кадров, нехватка рабочих-мигрантов весьма остро ощущается в целом ряде отраслей, и это является предметом озабоченности для кабинета министров. Они работают над этим», — отметил Песков.

По его словам, меры в отношении нелегальных мигрантов «должны приниматься на постоянной основе».

«Абсолютным приоритетом является обеспечение законности в миграционном режиме», — добавил пресс-секретарь.

Песков также заявил, что по ситуации с убийством пенсионерки в селе Бужаниново на федеральном уровне не принималось никаких решений.

Ранее стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе, чего ранее потребовали местные жители после убийства женщины двумя иностранными гражданами.

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