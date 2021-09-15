В Кремле прокомментировали ситуацию с мигрантами в России
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- РИА Новости
«Вы знаете, что нехватка рабочих кадров, нехватка рабочих-мигрантов весьма остро ощущается в целом ряде отраслей, и это является предметом озабоченности для кабинета министров. Они работают над этим», — отметил Песков.
По его словам, меры в отношении нелегальных мигрантов «должны приниматься на постоянной основе».
«Абсолютным приоритетом является обеспечение законности в миграционном режиме», — добавил пресс-секретарь.
Песков также заявил, что по ситуации с убийством пенсионерки в селе Бужаниново на федеральном уровне не принималось никаких решений.
Ранее стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе, чего ранее потребовали местные жители после убийства женщины двумя иностранными гражданами.