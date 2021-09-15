В ПФР рассказали о получении пенсии в случае смерти супруга

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В случае смерти супруга, у которого размер пенсии был выше, вдова или вдовец могут претендовать на её получение вместо своей, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
В ПФР рассказали о получении пенсии в случае смерти супруга
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Отмечается, что такое право имеет овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, однако подобный переход не всегда выгоден.

«Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50 процентов меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены)», — говорится в сообщении.

Также при переходе на пенсию супруга нет специальных доплат.

Ранее в Пенсионном фонде России напомнили об ошибках, которые могут повлиять на назначение и размер пенсионных выплат.

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