В ПФР рассказали о получении пенсии в случае смерти супруга

В случае смерти супруга, у которого размер пенсии был выше, вдова или вдовец могут претендовать на её получение вместо своей, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Отмечается, что такое право имеет овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, однако подобный переход не всегда выгоден.

«Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50 процентов меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены)», — говорится в сообщении.

Также при переходе на пенсию супруга нет специальных доплат.

Ранее в Пенсионном фонде России напомнили об ошибках, которые могут повлиять на назначение и размер пенсионных выплат.