В ПФР рассказали о получении пенсии в случае смерти супруга
- РИА Новости
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Отмечается, что такое право имеет овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, однако подобный переход не всегда выгоден.
«Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50 процентов меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены)», — говорится в сообщении.
Также при переходе на пенсию супруга нет специальных доплат.
Ранее в Пенсионном фонде России напомнили об ошибках, которые могут повлиять на назначение и размер пенсионных выплат.